Suvesaundi konkurss ootab võistluslugusid veel kuni nädala lõpuni

"Kuulates esimesi laekunud palasid, võib küll taas öelda, et moodustumas on äärmiselt kirev helikompott," ütles ajakirjanik ja konkursi eestvedaja Mart Rauba. "Lähenev tähtaeg andis endast märku möödunud nädalavahetusel, kui lugude saatmine märgatavalt elavnes. Eelžürii jaoks tähendab see seda, et tuleb üsna kiirelt läbi töötada palju muusikat ning veenduda, et see kõigile konkursi tingimustele ka vastab."

Olulisim tingimus on konkursi puhul jätkuvalt see, et artistil oleks tugev seos Lääne-Virumaaga. Rauba sõnul on tänavu paaril korral eksitud ka tingimuse vastu, mis näeb ette, et konkursil esitatud lugu ei tohi olla avalikult ilmunud enne tänavuse konkursi välja kuulutamist ehk 15. märtsi. "Kindlasti ei tee eelžürii mingit lugude kärpimist muusikamaitsest lähtuvalt ning ühelgi žanril eelist ei ole. Ka pala lindistamise kvaliteet ei pea olema briljantne, andeka ideega kodulindistused on vahel kordades huvitavamad kui tippkõlaga raadiohitid," kõneles Rauba. "Rahvas ja žürii liikmed on oma häälte jagamisel kindlasti selles osas juba nõudlikumad."

​Järgmisel nädalal veebis käivituv rahvahääletus kestab 6. juunini. Suvesaundi konkurss kulmineerub Rakvere linna päevade ajal 11. juunil Buena Vista sohvaklubis toimuva kontserdi ja auhinnagalaga. Seal liidetakse rahvahääletuse punktidele žürii punktid ning selgub võidulugu ehk suvesaund 2022, mille autoritele antakse peaauhind viissada eurot puhtalt kätte.

Samuti kuulutatakse galal välja rahva lemmik ja antakse üle neli eriauhinda konkursi koostööpartneritelt. Rakvere linnalt on tulemas eriauhind "Hooandja", Rakvere teater autasustab "parima karakteriga lugu", Lääne-Viru Omavalitsuste Liit on välja pannud eriauhinna Viru vägevaimale loole ning Võsu suvebaar Ukulele premeerib parimat suvelugu.

​Rauba hinnangul on alles teist aastat korraldatav konkurss juba näidanud kohalikku muusikaelu väga heas valguses. Seda, et nii noor konkurss alles otsib oma nägu, peab ta paratamatuks, kuid nimetab ka omamoodi tugevuseks. "Mulle meeldib, et esimesel aastal saadeti osalema lugusid nii noorte ja avastamata talentide kui juba vanade kalade ehk kogenud muusikute poolt. Ideaalis näen, et selline suund võikski jätkuda – nõnda peegelduks võistluslugude nimekirjas igal aastal see päris ülevaade maakonnas loodud uuest muusikast," lisas Rauba.