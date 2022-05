Pikk tänav ootab pikisilmi pika plaaniga ettevõtjaid

Pikk tänav Rakveres on läbinud kaks uuendusetappi. Neist viimane lõppes möödunud aastal ning kaunitel vahemerelistel elevandiluukarva kõnniteeplaatidel jalutamine on suisa lust. Ometi on tänaval pikalt puudunud elutegevus ja see miski, mis meelitaks sinna kohaliku inimese või turisti. Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami ütles, et volikogu lubadus on täidetud ja tänav korda tehtud. See, et korrastatud tänav ka reaalselt ellu ärkaks, pole enam otseselt volikogu rida.