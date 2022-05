Rakvere bussijaamas avati raamatukogu

Raamaturiiulitel olevaid teoseid, mida sõiduks tasuta kaasa võtta, tagastama ei pea, kuid need võib jätta mõne teise bussijaama raamaturiiulisse, kui see seal olemas on.

Reisiraamatukogusid varustab teostega Eesti hoiuraamatukogu, mis talletab Eesti teistest raamatukogudest, asutustelt ja eraisikutelt saadud säilitamist väärivat kirjandust.

Lääne-Virumaa keskraamatkogu direktor Kaili Õunapuu-Seidelberg ütles, et Rakvere bussijaama paigutati kena riiul arvestatava hulga teostega, mida raamatusõbrad saavad sirvida ja lugemiseks kaasa võtta. "Inimestele, kes reisivad, on see tänuväärne võimalus. Tore, et bussijaamades tekib raamatukogude võrgustik. Lennujaamas on see võimalus juba mõnda aega olnud," sõnas direktor.

Samasuguse lahendusega raamaturiiulid on varasemalt avatud Tallinna lennujaamas, Valga raudteejaamas, Tori, Are ja Pärnu bussijaamas.

Kultuuriminister Tiit Terik ütles, et raamatukogude teemaaasta sobib hästi raamatukogude mõiste ja piiride nihutamiseks. "Teel olles kipume unustama, et võiksime kiirustamise asemel võtta aja endale, panna käest telefoni või arvuti ning hoopis raamatut lugedes mõtet puhata. Julgustan seega kõiki teelisi kasutama reisiraamatukogude võimalusi ning bussisõitu raamatu seltsis veetma," rääkis Terik.