Uuskasutuskeskuse veebioksjonilt saab soetada Mart Poomi pintsaku

Järgneval kahel nädalal käib heategevuslik oksjon, kust saab endale soetada Anne Veesaare, Martin Kuninga, Irina Embrichi, Andreas Poomi ja Karin Raski asju, mis on neile olulised olnud, kuid millel on nüüd aeg kedagi teist rõõmustada.

Oksjonil on näiteks Irina Embrichi erakordsed Rio 2016 ja Tokyo 2020 olümpiakellad, Andreas Poomi annetatud isa Mart Poomi Derby pintsak koos lipsuga, Karin Raski moebrändi üks esimesi kimonoid, Marten Kuninga aegumatult ägedad pusad ja Anne Veesaare kaunid kleidid. Kogu oksjonist saadud raha läheb heategevuseks ja selleks valis iga kampaaniaga liitunud isik välja talle südamelähedasima organisatsiooni. Nii toetab Uuskasutuskeskus nende soovil oksjonil teenitud summadega Eesti Pagulasabi, Mondot, Slava Ukrainit ja algatust Hands for Ukraine.

Kõigile Uuskasutuskeskuse algatusega ühinenutele on uus- ja taaskasutamine moel või teisel tähtis. "Uuskasutuskeskuse kliente võib jagada kolme gruppi: need, kes annavad asju uuele ringile, need, kes ostavad teiselt ringilt, ja need, kes võtavad tervest ringist osa," kõneles Uuskasutuskeskuse tegevjuht Diana Paakspuu ja lisas, et iga päev nähakse kasvamas nende osakaalu, kes käivad keskuses ostlemas ja toovad ka liigseks muutunud korralikke asju ära.