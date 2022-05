Gümnasistid täitsid matkal vigurülesandeid

Gümnasistid said näiteks jõulinnakus aja peale rippuda, porganditrepil trepijooksu teha ja õhupalle puruks puhuda.

Rakvere spordikeskuse juht Ave Sats märkis, et eesmärk oli kokku kutsuda ja liikumises hoida kõiki linna õpilasi, kes uuest sügisest kohtuvad uues koolis ja jätavad hüvasti oma senise kooli ja klassiga. "Üle linna on jaotatud 12 tegevuspunkti, kus saab joosta, rippuda, palli mängida ja muidu liikuda. Õpilased liiguvad tegevuspunktide vahel koos oma klassiga, kuniks kõik tegevused on tehtud," selgitas Sats.