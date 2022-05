Juubelihõngulised Rakvere linna päevad toimuvad juba kuu aja pärast

Tänavused linnapäevad on juubelihõngulised, kuna 12. juunil möödub 720 aastat päevast, mil Taani kuningas Erik Menved andis Rakverele Lübecki linnaõigused. Linna sünnipäeva tähistatakse terve aasta vältel, kuid vaieldamatult toimub juubelipidustuste kulminatsioon linnapäevade ajal, mil kõigil huvilistel on võimalus osa saada rikkalikust programmist.

Rakvere kultuurikeskuse juhi Eve Alte sõnul on ettevalmistused kulgenud edukalt. "On suur rõõm, et saame üle mitme aasta pidada linnapäevi jälle tavapärases mahus ja ilma piiranguteta," ütles Alte.

Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul on linnapäevad igal aastal oodatud tähtsündmus, sest rikkalik kultuuri- ja spordiprogramm ning mõnusad atraktsioonid lastele pakuvad võimalusi ja rõõmu igaühele. "Linnaõiguste saamise juubel lisab sel aastal muidugi pidulikkust ning on rõõm, et saame 12. juuni õhtul piiranguteta kogunedes kutsuda linnarahva vallimäele kontserdile, et koos seda pidulikku päeva tähistada," märkis Varek.