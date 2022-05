Oleg Gross pole 20 "trahvimiljonit" veel koguma hakanud

Pisut enam kui nädal tagasi paiskasid mõned meediaväljaanded letti pealkirjad, milles teatati, et Oleg Grossi ettevõtet ähvardab 20 miljoni euro suurune trahv. Karistajaks oli nimetatud andmekaitse inspektsiooni ja põhjuseks asjaolu, et "ühe Grossi Toidukaupade kaupluse juhataja on jälginud (turva)kaameratest oma töötajaid ja kliente ilma õigusliku aluseta".