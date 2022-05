Kundas võib tegutseda terrorist

Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum tunnistas, et ei tea sissemurdmisest veepuhastusjaama. "Meile keegi ei teata, vanasti teatati," sõnas Vallbaum. "Vanasti teatati ka maavanemale," jätkas Vallbaum. Samas nentis ta, et kuigi politsei enam juhtumitest teada ei anna ja vallavõimud kuulevad toimuvast sageli maakonnalehe vahendusel, tal politseile pretensioone ei ole.

Kunda veepuhastit haldab OÜ Kunda Vesi. Äriühingu tootmisjuht Argo Höövelson rääkis, et kuna kompressor oli välja lülitatud, läbis reovesi küll mehaanilised puhastusseadmed, kuid biopuhastist voolas lihtsalt läbi. Höövelsoni hinnangul võis merre sattuda umbes 1000 kuupmeetrit reovett. Arvutused on tehtud eeldusel, et kompressor seisis kaks ööpäeva. Ühes ööpäevas töötleb puhasti 400–500 kuupmeetrit vett.