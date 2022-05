Rakvere liitus esimese linnana eeskujuliikumisega Valge Õhupall.

Rakvere linnapea Triin Varek kõneles vastuvõtul, et omavalitsusel on suur roll eeskujuks olemisel ja valdkondade ning sektorite ülesel koostööl. "Kohaliku omavalitsusena on meie ülesanne pakkuda oma piirkonna kodanikele teenuseid sünnist surmani ning kujundada turvaline, heaolu ja tervist toetav elukeskkond," kõneles Varek ja lisas, et see seab suure vastutuse iga langetatud otsuse eest nii lühema kui kaugema tuleviku vaates. "Nii nagu suurõppus SIIL sõnum, et "iga okas loeb", meie omavalitsusena hindame igat inimest ja tema panust. Hoiame üksteist. Märkame üksteist. Toetame üksteist. Linn on inimeste jaoks. Iga inimene on tähtis," jätkas Varek.