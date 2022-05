Peaminister Kaja Kallas avaldas riigikogu infotunnis saadikute küsimustele vastates toetust mõttele, et eestlasi solvavad punamonumendid tuleb kõrvaldada. Kallas tõdes, et punamonumendid, mis seni inimestele väga ette ei jäänud, on nüüd, kui käimas on Ukraina sõda, asunud vanu haavu lahti rebima.