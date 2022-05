Juubeli künnisel paemuuseum otsib uut direktorit

Paemuuseumi giidi rolli täitva Ain Aasa sõnul tuleb Põhja-Eestis maapinnale ordoviitsiumi lade, Kesk-Eestis siluri lade ja Lõuna-Eestis devoni lade. “Porkuni on ordoviitsiumi ja siluri puutepunktil. Siin on nii ilusad ja omapärased kivid,” kiitis ta. Ühel riiulil hakkab silma teo fossiil. “Fossiil tähendab seda, et kunagi elas siin mingisugune elukas, kes kasvatas omale lubikoja. Siis ta suri maha, ladestus merepõhja. See juhtus umbes 440 miljonit aastat tagasi. Ja siis ta muutus paekiviks,” rääkis Aasa.