Nädala alguses avas Rakveres uksed uus tervise- ja invakauplus

Kaupluse juhataja Erika Gaston kõneles, et tootevalikus on invatarbeid hooldusvoodist joogitopsideni. Laia kaubavaliku seas on näiteks ortoosid, tugisukad, looduslikud ravimid, ortopeedilised jalanõud, tallatoed ja mitmesugused abivahendid taastusraviks.

Gaston sõnas, et osa asju, nagu ortoosid ja sukatooted, saab perearsti retseptiga soodsamalt. Ta lisas, et tihtipeale inimesed ei teagi, et neil on õigus soodustusi saada. Näiteks pensionäridele tuleb tihti üllatusena, et nemad saavad mähkmeid ja teisigi tooteid soodushinnaga.