Karvane sõber tahab suvele vastu minna õhema kasukaga

Rakvere külje all Essus tegutseva lemmikloomajuuksuri Tiina Tombi juures käivad kassid ja koerad üle Eesti. Kodus oma karvikut pesta ja kammida võib olla paras katsumus.

Tomp kõneles, et kui kevadel on karvavahetuse periood, ongi õige aeg lemmikloomajuuksuri juurde aeg kinni panna. “Korra aastas, kevadel, kui vana karv tahab ära tulla, on mõistlik seda teha,” ütles lemmikloomade juuksur. Pesu ja hooldust vajab ka lühikese karvaga koer. Lahtine karv, mis vastasel juhul kodus ringi hõljuks, jääb juuksurisalongi maha. Mõned loomad vajavad ka pügamist.