Kevad on jahe ja pikk prognoos ei näita ilmade soojenemist ka lähiajal. Külma peletamiseks on paljud kaasmaalased sõitnud soojust kaugetelt maadelt otsima. Kuigi inimene on osa loodusest, paistab ülejäänud loodust jahedus märksa vähem segavat.