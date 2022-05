Repliik: geeniviga

Meil igal on omad head ja halvad omadused. Kiiksud. Aga kas kellelgi on veel peale minu ja mu robottolmuimeja absoluutselt halvad suhted igasuguste juhtmete, voolikute, sallide ja muude selliste pikkade asjadega?

Olin vahepeal ajakirjandusest ära ja töötasin pruulikojas. Tööpäeva lõpus kulus hea hulk aega, et lahti harutada pusasid, mis mul päeva jooksul oli pikkadest asjadest, peamiselt voolikutest, õnnestunud tekitada. Pruulmeister Marius ütles, et Medusa juuksed on nende kõrval poisikesed.