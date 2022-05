Raamatukogu täidab tasakaalustaja rolli

Statistikaameti andmetel käib raamatukogus iga teine Eesti elanik. Just seepärast võivad eestlased end ligi 900 raamatukoguga nimetada mitte ainult laenutaja-, vaid ka lugejarahvaks. Nõnda on rõõm, et kultuuriministeerium otsustas esimest korda teemaaastate ajaloos pühendada 2022. aasta justnimelt raamatukogudele. Kuid milline siis on ikkagi raamatukogude tänapäev ja tulevik?