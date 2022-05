Kiri: rongisõit on ajavõit

Rakveres asub raudteejaam linna ääres. Koleda ilmaga ei ole olnud kõige parem kesklinna või teise linna serva ukerdada. Õnneks on käima pandud linnaliinibuss, mis sõidab raudteejaama. See on suur pluss.

Mitmelt poolt kostab arvamus, et rongiga ei tasu sõita, sest ei saa istuma. Nii juba pikemat aega. Eriti pühapäevaõhtuti. 1. mai õhtul said Rakverest peale tulnud mõned inimesed Tapal istuma, kui sõdurid maha läksid. Istuma said, kel oli kavalust sõdurite kõrval seista lootuses, et nad Tallinnani välja ei sõida.