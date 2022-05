Ilm hoiab siuge tagasi

Loodusgiid Peeter Hussar rääkis, et pole sel kevadel rästikut veel silmanud. “See muidugi ei tähenda, et neid sugugi liikvel ei võiks olla, kuid tavapärastes rästikupaikades pole me kohtunud,” ütles mees. Tema sõnul on kevade käik tänavu aeglane, ja seda just jaheduse tõttu.

Hussari sõnul peaks kalendri järgi siiski olema juba võimalik looduses rästikuid ja nastikuid kohata. Viimaseid on Lahemaal mürkmadudest aga tunduvalt vähem. “Rästikuid siinsetel loopealsetel ikka leidub, kuid nendega kohtumine on ka selle võrra lihtsam, et lühikesest rohust on neid lihtne silmata,” rääkis Hussar ja lisas, et rästikule on elupaiga valikul kõige olulisem, et süüa leiduks.