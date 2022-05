Sportlikul linnamatkapäeval tehti ligi viis miljonit sammu

Esialgu aprilli keskpaika plaanitud üritus lükati halva ilma kartuses kuu võrra edasi, sest osas kohtades oli veel lumi maas. Maha peeti see eile. Nüüdki tegi vihm väikese hirmutamissabina ära, aga õnneks oli see selline lühike pooletunnine sutsakas ja ülejäänud päev oli päris meeldiv. Osalejaskonna moodustasid 9.–12. klasside õpilased. Abituriendid, kellel eksamiperiood käsil ja tunde enam ei ole, arvasid, et väike aktiivne eneseliigutamine värskes õhus on õppimisele hea vaheldus. Raja terviklikuks läbimiseks tuli koguda päris mitu kilomeetrit ja kaheteistkümnes punktis oli vaja tegeleda sportlike ja meelelahutuslike ülesannete sooritamisega.