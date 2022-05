Näitus "Alevi unistus – saada linnaks" alustab oma teekonda Väike-Maarja muuseumist

Näituse autor on etnograaf ja vabaõhumuuseumi vanemteadur Heiki Pärdi, kes on juba aastakümneid uurinud ja jäädvustanud meie arhitektuuripärleid. Näitus on inspireeritud aastast 2016 ajakirjas Pööning ilmunud artiklisarjast "Alevite pärlid".