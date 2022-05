Kadrina Vallavalitsuses asus tööle uus keskkonnaspetsialist

Talzi on küll Tallinnast pärit ja elanud elu jooksul mitmes eripaigas, kuid on jõudnud otsapidi Lääne-Virumaale. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis keskkonnatehnoloogia ja tema töökogemuste nimekiri on äärmiselt kirev: näiteks PRIA hooajaline inspektor, hobuhooldaja-treener-ratsutaja-võistleja ning põneva töökogemusena toob välja Saaremaa päevalehe Meie Maa reporteritöö.