Terve metsloomapoeg ei vaja inimese sekkumist

Inimene võib looduses sageli sattuda peale metsloomapojale, kes tundub esmapilgul mahajäetuna. Enamasti on loomavanemad kas toiduotsingutel või läheduses ootamas, et inimene taanduks. "Paljud loomad ei viibi pidevalt oma järglaste juures ning käivad poegi vaid aeg-ajalt söötmas. Kõige enam võib kohata esmapilgul hüljatuna ja abituna tunduvaid metskitsede ja jäneste poegi. Metsloom ei julge tulla oma järglase juurde ega saa teda sööta, kui läheduses viibib inimene," selgitas keskkonnaameti jahinduse ja veeelustiku büroo peaspetsialist Jan Siimson.

Suurest aitamise soovist tuleb aga paraku ette olukordi, kus inimene sekkub metslooma ellu põhjuseta ja teeb talle sellega hoopis kahju. "Kõige halvemal juhul viiakse loomapoeg tema kodust eemale. Seda kindlasti teha ei tohi. Metslooma eemaldamine tema loomulikust elukeskkonnast ei ole lubatud ega reeglina ka vajalik. Seda tohib teha vaid keskkonnaameti eelneval loal, juhul kui see on tõesti põhjendatud," rääkis Siimson ning lisas, et kui satutakse vastamisi loomapojaga, on kõige mõistlikum rahulikult taanduda. "Metslooma ei tohi puutuda, pikemalt vaadelda, silitada ega sülle võtta, sest nõnda seaks inimene loomapoegade edasise elu ohtu," selgitas Siimson.