Kaitseliidu Viru malevas asutati taas maakaitseringkonna suurtükipatarei

Mida annab uus üksus kirde maakaitseringkonnale? "Teeme omalt poolt kõik selleks, et uuest algatusest tekiks ajapikku kirde maakaitseringkonnale orgaaniline lahingutoetusüksus, millesse panustavad kõik ringkonna malevad (Alutaguse, Jõgeva, Järva, Viru). Oodatud on aga kõik Eesti reservväelased, kes on läbinud selle relvasüsteemi väljaõppe. Esimene suurem väljakutse saab uuel üksusel olema juba 2023. aasta õppus Põhjakonn," rääkis kirde maakaitseringkonna pealik Jaanus Ainsalu.