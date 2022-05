Kundas murti sisse kahte tähtsasse jaama

Kunda veepuhastit haldab OÜ Kunda Vesi. Äriühingu tootmisjuht Argo Höövelson rääkis, et kuna kompressor oli välja lülitatud, läbis reovesi küll mehaanilised puhastusseadmed, kuid biopuhastist voolas lihtsalt läbi. Höövelsoni hinnangul võis merre sattuda umbes 1000 kuupmeetrit reovett. Arvutused on tehtud eeldusel, et kompressor seisis kaks ööpäeva. Ühes ööpäevas töötleb puhasti 400–500 kuupmeetrit vett.