Margo Moor – karmide kõrvalosade kehastaja

Kui vanalt on veel normaalne mängida politseinikku ja pätti? Margo Moor on teinud mitu kõrvalrolli Eesti ja lähiriikide filmides ja sarjades. Need rollid on valdavalt karmimat laadi: gangster, ihukaitsja, vangivalvur, politseiuurija ... Aga nagu hea märulifilm, on karmivõitu olnud ka tema minevik.