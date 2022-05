Rakveres juhitakse loodusõhtuga tähelepanu Soolikaoja reostumisele

Soolikaoja seisund on halb. Rahvasuus ka solgiojaks kutsutud linnaoja veest on leitud saasteaineid ja seetõttu on see juba aastaid teadlaste uurimisobjekt. Keskkonnaameti loodusõhtul 20. mail on võimalus uurimistulemuste ja võimalike lahendustega tutvuda.