Virumaa poisid tähistavad kolme helisevat aastakümmet kontserdiga

Et kolm aastakümmet tagasi liikuma läinud laululaev hoiab senini kõrget taset ja selget kurssi, saab oma kõrvaga veenduda sünnipäevakontserdil, kus astuvad kuulajate ette neli koori. Laulavad Virumaa Poistekoor ning sellest aja jooksul välja kasvanud Virumaa Noorte Meeskoor, mõne aasta eest moodustatud vilistlaskoor ning poistekoori segakoor, mis koosneb Virumaa Poistekoorist, Virumaa Noorte Meeskoorist ja vilistlaskoorist.

Ello Odraks, kes on olnud Virumaa Poistekoori direktor alguspäevist tänaseni, meenutas, et vabaduse tulekuga kaasnes tohutu elevus ja eufooria ning selle tuules sündiski 60 lauljaga poistekoor. “Ega me ise ka ei osanud siis arvata, kui kaua ta kestab,” tunnistas koori kui silmatera hoidnud Odraks.