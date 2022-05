Vabadussõja monumendi püstitamine Tapale on üks EKRE valimislubadustest ja vallavanemana esindabki Helmelaid just seda erakonda.

"See oli puhtalt töökoosolek, esimene töökoosolek selle monumendi planeerimisel. Kuna Tapal ainuke Vabadussõja kuju on vist see Jakobi kiriku juures olev Kalevipoja fragment, siis vaatasime, kuidas protsess peaks välja nägema, kui on tahtmine rajada ausammas siia linna. See ei ole päris igapäevane asi, et linnas pannakse püsti selline taies," ütles Helmelaid Virumaa Teatajale.