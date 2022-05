Rakvere linnuse loomad ja linnud on taas positsioonidel

Loomade elutingimused on paranenud, kuna nende varjualustele on vahepeal valatud uued, loomasõbralikumast materjalist põrandad. Kuna Rakvere linn on lubanud edaspidi aastavahetustel taevasse lasta virtuaalse ilutulestiku, ei pruugi ka enam tekkida vajadust neid talveks Palmsesse viia. Varem tehti seda Eesmaa sõnul just hirmutavate paukude pärast.