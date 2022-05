Kaunilt käänuline tee Kadrina rahvarõivasteni

“Tundus, nagu oleks pott peas,” ütleb Anne-Lii Abner ja silitab hellalt pottmütsi, mis on rahvarõivakomplekti juures sama oluline kui täpp i peal. “Kui käisin end rahvarõivakursusele registreerimas, ütles koolitusjuht Kersti Loite, et proovi pähe. Tegelikult on see nii mugav. Teed selle ju oma pea järgi. Minu arust on ta fantastiline!”