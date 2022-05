Nädala kaja: Petseri laada kaklejad

Lõppeval nädalal pakkusid palju rõõmu ukrainlased eesotsas nende suurepärase presidendi Volodõmõr Zelenskõiga. Hiljuti just mõtlesin, et see mees saab pärast venelaste puruks löömist üle ilma nii palju aumärke, et neid võib panna seljale ja pükstele – ikka ei mahu kõik ära.