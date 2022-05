Kolumn: kurjusele antud võimalus

Aastatuhandetepikkuses inimkonna ajaloos on sada aastat vaid hetk. Sellessegi hetke mahub korduv muster. Seesama, mille kohta öeldi, et see ei tohi korduda, aga ikkagi kordub. Korduvad õudused nendega, kellega mõnikümmend aastat tagasi alustasime uut algust justkui samalt joonelt, jagades osaliselt saatust. Seepärast see puudutabki meid rohkem – vaatame justkui peeglit, mis näitab, kui palju läheb valesti. See on hirmutav, aga veel hirmutavam on see, et kuskil on need, kes seda heaks kiidavad, elades ise rahutingimustes. Kuidas on see võimalik? Aga kahjuks on see nii.