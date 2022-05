Porkuni mõisa õunapuuaeda kerkib saladuslik satelliitside maajaam

"Porkunis on kaks õunapuuaeda. Üks on siin kohe üle järve, see on minu abikaasa isa istutatud. Ja see õunapuuaed on minu istutatud. Porkuni kooli direktor ütles mulle, et pane siia õunapuid, et koolilapsed saaksid õunu. Need istutasin ma aastal 1995 või 1996," meenutas endine õpetaja Ain Aasa.