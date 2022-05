Sihtasutus Virumaa Muuseumid (SVM) saab juunis 20-aastaseks, mis teeb sellest vanima omanäolise sihtasutuse kogu Eestis. Aja jooksul on hallatavate muuseumite arv pidevas muutumises olnud, praeguseks on filiaale kaheksa. Virumaa Muuseumitel on 35 rajatist, millest 24 on riiklikud mälestised. Töötajaid on vastavalt hooajale 60 ja 70 vahepeal. Alates 2020. aasta märtsist on SVM-il uus juht, Viljar Vissel, kelle sõnul on töökoht palju enamat kui lihtsalt töö. Visseli jaoks on muuseumil väga suur roll tema elus.