Tuulepargi eriplaneering kütab kirgi

Kadrina vallavolikogus on üheks viimase aja tüliõunaks tõusnud valla territooriumile kavandatav tuulepark. Volikogu ei ole eriplaneeringut veel vastu võtnud, kuid arendajad käivad maaomanikel aktiivselt kosjas. On neid, kes on seisukohal, et eriplaneering tuleks kindlasti algatada, et ei peaks hiljem üldplaneeringus menetluse ja uuringute kulusid tasuma. Teised on seda meelt, et tuuleparki ei peaks Kadrina valda üldse rajama.