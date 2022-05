Nädala lind ⟩ Sarvikpütt

Asulate veekogudel pole nad inimeste suhtes ka kuigivõrd pelglikud. Lääne-Viru maakonnas on sarvikpütid mõnel Viru-Nigula ja Rakvere valla veekogul suhteliselt arvukad, kogu Eesti sarvikpütipopulatsioonist pesitseb meie maakonnas vähemalt kümnendik.

Ainuüksi väljanägemine on sarvikpüttidel tähelepanuväärne ja vaatamist väärt. Kõige silmatorkavamad ongi nende niinimetatud sarved, milleks on kuldsed tutid silmade taga. Tema ladinakeelne nimetus Podiceps auritus rõhutabki just nende eesti keeles sarvedeks nimetatud tutikeste kuldset värvust.