Politsei hoiatab põllumehi GPS-seadmete varguse eest

Politsei tuletab kõigile põllumeestele ja hinnaliste põllumasina omanikele meelde, et oma vara hoidmiseks tuleb eemalda võimalusel GPS-antennid, ekraanid ja teised väärtuslikud esemed öisteks seisakutundideks sõidukitest. Parkida masinad turvalisse, valvega varustatud kohta või lukustatud garaaži. Valveseadmete olemasolu korral tasub kontrollida, et need vaataksid õigesse suunda ning oleksid töökorras.