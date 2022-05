Maheda tiik annab sel aastal reostumisest varakult märku

Seda, millist tüüpi reostusega tegu, on enne veeproovide võtmist keeruline prognoosida, kuid veekogu ebameeldiv lõhn ja helesinine piimjas värvus lubab arvata, et mõni vetikas on varakult õitsema läinud. "Varasemalt on vesi sarnast värvi olnud, aga pigem suve keskel, väga kuumade ilmadega," rääkis Haljala alevikuvanem ja Haljala volikogu liige Margus Laigu.

Laigu sõnul on tiigi puhastamine väga pika habemega lugu ja kuskile sellega õieti jõutud ei ole. "Suvel on seal palju sääsevastseid, haiseb vastikult, mullitab ja on muidu selline kole. Just ei kutsu jalutama ja aega veetma," kirjeldas alevikuvanem ning lisas, et ega midagi ette sellega võetud ei ole. "On räägitud sellest mitu aastat, kuid korralikult pole läbi uuritud ning puhastama asutud."