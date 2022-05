Algas rahvahääletus – Virumaa Suvesaundil võistleb 19 muusikapala

Rahvahääletus kestab 6. juunini (kaasa arvatud). Oluline on sealjuures teada, et ühelt IP-aadressilt saab 24 tunni jooksul anda ühe hääle. Hääletaja saab soovi korral täita ka ankeedi ja osaleda loosimismängus: rahvahääletuse lõppedes saavad kümme õnnelikku selga Virumaa Suvesaundi pusa.

Tänavuste võistluslugude hulgast, mida on muide sama palju kui eelmisel aastal, leiab saunde väga erinevale maitsele. "Rokist folgini, jazz'ist funk'ini, bluusist house-muusika ja lo-fi kidrapopini välja. Näpuotsaga räppi, rahvalikku poppi, kaugematest sfääridest pärinevat electro't ning müstiliste suvesõnumitega trance'i. On palju eestikeelseid lugusid, paar ingliskeelset ning üks venekeelne lugu. On paar lugu, millel pole üldse sõnu. Kõike on," rääkis suvesaundi konkursi eestvedaja Mart Rauba. Põhjalikum ülevaade võistlevatest lugudest ja need loonud artistidest ilmub laupäevases Virumaa Teataja paberlehes ja veebiväljaandes.