Koolinoorte mälumäng Rakvere gümnaasiumis sai ajalooks

Haljala gümnaasiumi muutumisel põhikooliks Mets nii-öelda pärandas ürituse korraldamise mälumänguhuvilistele kolleegidele Rakvere gümnaasiumist. Alguses kavas olnud idee mäng külakorras Lääne-Viru õppeasutusi mööda ringlema panna jäi realiseerimata ja kokkusaamised hakkasid toimuma Rakveres. Heli Kirsi, Silva Taremaa, Ivi Kase ja Maire Noormaa eestvedamisel ja korraldamisel on sari kestnud juba seitse aastat alates õppeaastast 2015/2016. Kahes vanuseastmes, põhikooli- ja gümnaasiumiõpilased, on osavõturohkematel aastatel olnud laua taga korraga enam kui paarkümmend võistkonda. Osavõtjate hulgas on olnud enamiku maakonna koolide võistkonnad ja võidurõõmu on aastate jooksul jagunud maakonna mitmesse nurka.