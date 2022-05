Türgi treeninglaager vormis ujujate töö medalisajuks

Kuna võisteldi pikas ehk 50-meetrises basseinis, oleks Rakveres poole lühemas basseinis treenimine tähendanud poolikut ettevalmistust. “See on meil tavaline, et suveperioodiks, mis on pika raja hooaeg, on kevadlaager 50-meetrises basseinis ja värskes õhus. See annab selle parima efekti,” selgitas klubi ujumistreener Gunnar Tõnning. Noorte jaoks aasta tähtsaimatel võistlustel Eestis võitsid Rakvere ujujad kamaluga medaleid.