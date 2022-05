Matsimoka uued ja kallid seadmed kahekordistavad toodangu

Hulja alevikus Matsimoka lihatööstuse uue hoone uksest sisse astudes võis tõdeda, et endiselt on au sees küüslaugupekk. “Kuna me toodetesse peitrasva ei pane, jääb pekki meil üsna suurtes kogustes üle. Sellest me teeme siis eraldi toote,” selgitas ettevõtte tegevjuht Sten Inno.