Hõbepilvekene hõljub taeva all ...

Jah, teada kõigil, et pandeemia on negatiivselt huvitegevust mõjutanud, kuid tegelikult hakkas huvitegevusest huvitatute arv vähenema juba ammu enne seda. Tallinnas eesti rahvakultuuri keskuses kohtusin suure kooli huvijuhiga, kes kurtis, et mudilaskooris osaleb kümme õpilast. Paljudes kohtades räägitakse sellest, et õpilastel puudub huvi osaleda ringitöös, pean siin silmas just laulu- ja tantsuringe. Samas robootika- ja IT ringides ning spordisaalides on õpilasi piisavalt. Kuidas viia edasi laulu- ja tantsukultuuri, et säiliks meie suurepärased peod Kalevi staadionil ja suure laulukaare all?