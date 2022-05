Miks läheb linnainimene õhtul kell 10 metsa konnasid kuulama?

“Eri liiki konnadel on tuhandeid erinevaid häälitsusi ja tavaliselt ei saada arugi, et tegemist on väikse kahepaiksega. Üldiselt teatakse vaid klassikalist krooksumist,” rääkis kahepaiksete uurija Riinu Rannap. Mõni aeg hiljem otsustas üks rabakonn end ka näole anda ja lähemalt uurida lasta. Vaesest konnakesest tehti kiiresti meediastaar, kui kümned uudishimulikud pead telefonidega temast pilte klõpsisid ja talle taskulambiga valgust silma näitasid. Mine tea, mida ta pärast lahtilaskmist oma lähedastele sellest sündmusest pajatas.