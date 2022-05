Mudakonn oli vait kui sukk

Kui mõni hiline Vinnist Kantkülla sõitja möödunud kolmapäeval tee ääres kolavat rahvahulka nägi ning imestas, siis teadku, et need olid üle Eesti Mõdrikule kokku tulnud loodushuvilised. Seljakotid seljas ja soojad varusokid taskus, tuldi kuulama hilisõhtuseid loodushääli. Eesti üks parim kahepaiksete uurija Riinu Rannap rääkis konnade hingeelust ning loodushelide salvestamise guru Veljo Runnel tõlkis linnulaulu.

Selgus, et tegelikult on väga vähe konni, kes krooksuvad. Rabakonn näiteks hoopis haugub. Igal isasloomal on lombis isiklik väike kuningriik, kuhu ta oma lauluga preilisid meelitab. Tol õhtul olid põhilised lauljad rabakonnad ja rohukonnad. Riinu Rannapi sõnul laulab rohukonn harilikult aprilli lõpus. Kuna tänavune kevad on külm olnud, on lauluaeg edasi lükkunud ning väike ümar mudakonn, keda olime kuulama kogunenud, oli vait kui sukk.