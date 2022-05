Võrkpallineiud võitsid Eesti meistrivõistlustelt pronksmedalid

“Ma ütleks, et nendes võistkondades, kes meist eespool olid, on palju Eesti koondises mängivaid tüdrukuid ja see oli õiglane paremusjärjestus. Meie jaoks oli kolmas koht maksimaalne tulemus seekord ja ma olen oma võistkonna tüdrukutega väga, väga rahul,” rääkis neidude treener Ellen Aros. Aros lisas, et võrreldes sügisese karikaturniiriga, kus vastastel oli puudujaid, olid konkurendid nüüd kohal täisrivistuses.