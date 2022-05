Staadionid ja spordiväljakud on lume alt välja sulanud ja varsti piisavalt tahenenud, et olla kasutuskõlblikud.

Meie kandis on spordiplatside majandamises kindlasti üks pädevamaid spetsialiste Andrus Lein, kes on veerandsada aastat spordirajatistega tegelenud. Mees ise on noorsportlase ajast alates olnud aastakümneid Eesti ja loomulikult ka Lääne-Virumaa pikamaajooksjate seltskonnas tuntud ja edukas tegija.