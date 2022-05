Haljala kooli ehitus püsib uues graafikus

Haljala vallavanem Anti Puusepp ütles, et kooli ehitusel on sisebetoonitööd tehtud ja hoone katus hakkab juba ilmet võtma. "Värske info on see, et fassaadipaigaldusele on raske tööjõudu leida, kuid ehitaja tegeleb aktiivselt probleemide lahendamisega," rääkis vallavanem.