Haljala vallas murtakse kaasava eelarve pärast päid

2021. aastal võitis kaasava eelarve hääletuse ülekaalukalt Tatruse-Haljala kettagolfipark, mille ehitamiseks eraldas vald 10 000 eurot. Üsna varsti sai aga selgeks, et pargi ja sinna ümber kavandatava terviseraja maksumus kujuneb tublisti suuremaks. "Lähiajal uurime, kuidas seal täpselt seis on, mis vajab veel tegemist ja mis juba valmis on," rääkis Haljala vallavanem Anti Puusepp. Vallavanema sõnul on üks mõte suunata pargi rajamisel maha võetud puude eest saadav tulu kettagolfirada ümbritseva terviseraja valmimiseks. "Aga selline lisarahastus läheb juba kaasava eelarve põhimõtetega natuke vastuollu," jätkas vallajuht.