Ojasaare golfikeskuses sel suvel pikal rajal mängida ei saa

Golfisõprade kurvastuseks on meie kandi ainuke golfikeskus teada andnud, et mõneks ajaks on nüüd Ojasaare kõikide radade mängimises vahe sees. Rajatähised on kokku korjatud ja enne augusti teist poolt kogu väljakut avada ei plaanita. Golfi mängimise võimalus küll jääb, aga seda ainult lühiradadel Pitch & Putt formaadis. Kokku on kuut griini kaasates kasutusel 18 rada kogupikkusega 1159 meetrit. Pikim rada on 89 ja lühim 33 meetrit, mis peaks looma väga head tingimused lähimängu harjutamiseks. Golfirada on avatud ainult nädalavahetustel, reedest pühapäevani. Rühmadel on ettetellimise korral ka muudel päevadel võimalik mängida.